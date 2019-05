Nicola Zingaretti a "Pomeriggio Cinque": “Il governo è come Mark Caltagirone, non c’è”

“Per fare un paragone, il governo è come questo Mark Caltagirone di cui parlavate: non c’è”. Così Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico, commenta l’alleanza gialloverde in studio a “Pomeriggio Cinque”.



Zingaretti scherza sul presunto fidanzato di Pamela Prati, che è stato da poco appurato sia stato inventato, vicenda trattata per diverse puntate nella trasmissione. “Ma lui proprio non esiste, te lo dico eh”, dichiara d’Urso, che ha anticipato poco prima le dichiarazioni della manager di Pamela Prati. “Il governo è capace a rappresentare i problemi e non a risolverli”, dichiara Zingaretti. “Sui problemi delle persone il governo è proprio come Mark”, conclude il deputato dem.