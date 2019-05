Europee, Zingaretti: se vinciamo fine stagione populismi

"C'è un solo simbolo che se vince chiude la stagione dei populismi in Italia: il nostro della lista unitaria". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Con la nostra lista unitaria si riaccende la speranza di fronte ai pericoli per la democrazia che vengono da Salvini e dal teatrino con M5s, contro i rischi di una deriva di destra in Italia. Il governo fa risultati disastrosi, la nostra è l'unica alternativa".