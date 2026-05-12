Napoli, Luigi de Magistris citato dalla Corte dei conti: "Danno da 23 milioni di euro"

Nella lunga replica, de Magistris punta il dito anche contro chi avrebbe deciso di non proseguire il piano di rilancio dell'azienda. "Non siamo riusciti a completare il lavoro per Ctp perché è terminato il mio mandato ed altri dopo di noi hanno deciso di non proseguire il salvataggio dell'azienda". Poi aggiunge: "Avrei sbagliato se non avessi agito, quella sarebbe stata una colpa". L'ex magistrato ed ex parlamentare parla di una vicenda "paradossale" e collega la citazione a uno scontro con i poteri forti. Infine conclude: "Ancora una volta nutro fiducia che da magistrati autonomi e indipendenti verrà accertata la totale correttezza del nostro operato".