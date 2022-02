Montecitorio, risolto il "giallo" del cappotto rubato alla Leone: "Ritrovato"

Tgcom24

Aveva lasciato il cappotto sui divanetti del Transatlantico, giusto il tempo di entrare in Aula e votare per l'elezione del presidente della Repubblica, e quando è uscita non lo ho trovato più. E' la disavventura della senatrice del M5s, Cinzia Leone, che solo ieri ha denunciato su Facebook: “Buongiorno care e cari scusate lo sfogo ma sono profondamente indignata". Poi la lieta notizia: "Ore 8:38 - scrive sempre sui social - chiamata da Montecitorio: "Senatrice abbiamo trovato il suo cappotto." Insomma, risolto il giallo del furto di Montecitorio.