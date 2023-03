Maternità surrogata, Mollicone (FdI): reato più grave della pedofilia

PER SAPERNE DI PIU' Che cosa si intende con maternità surrogata? La maternità surrogata è una tecnica di procreazione assistita nella quale la madre surrogata s'impegna a portare a termine una gravidanza "su commissione" di altri . Esistono due forme di maternità surrogata: tradizionale e gestazionale. Nel caso della “surrogazione tradizionale” l’ovulo della donna viene fecondato in vitro dal seme dell’uomo o di uno degli uomini della coppia e poi impiantato in utero: in questo caso la donna è anche madre biologica del bambino. Nella maternità surrogata gestazionale invece sia lo sperma che l’ovulo sono donati (o forniti dai futuri genitori). Inoltre, la maternità surrogata tradizionale tende ad essere più economica a causa delle procedure mediche che comporta; a differenza della maternità surrogata gestazionale, che richiede sempre trattamenti di fecondazione in vitro. Quali sono i rischi medici con la maternità surrogata? Ci sono diversi rischi associati alla maternità surrogata. Tra i rischi medici connessi con le gravidanze surrogate ci sono aborto spontaneo, il diabete, gravidanze ectopiche, trombosi, emorragie alta pressione del sangue e perdere la capacità di avere figli. Inoltre ci sono anche rischi come la mancanza di controlli medici adeguati e il rischio di sfruttamento delle donne che agiscono come madri surrogati. Ci possono essere anche sfide legali e finanziarie. Quanto costa la maternità surrogata e in quali Paesi è legale Il costo della maternità surrogata può variare a seconda di diversi fattori come il paese in cui viene effettuata e se si utilizzano i propri ovociti o quelli di una donatrice. Si parla comunque di decine di migliaia di euro (fino a 200mila). La maternità surrogata è legale in alcuni paesi come il Regno Unito, l'India e gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è legale in alcuni Stati come il Colorado, il Texas, il Connecticut, la Florida, il Massachusetts e lo Utah. Inoltre è legale anche in Russia e Ucraina. La maternità surrogata non è legale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che un bambino nato all'estero con la maternità surrogata, in un paese in cui questa pratica è legale, deve essere riconosciuto anche nei paesi europei in cui questa pratica non è consentita. Sta agli stati decidere come farlo, se con la trascrizione o l'adozione.