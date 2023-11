Tgcom24



Ricostruendo la vicenda, il pm Colace aveva affermato che l'esclusione del candidato, Stefano Zacà, fu decisa per "non fare uno sgarbo" a Paolo Zangrillo, esponente di Forza Italia e residente a Moncalieri (non imputato), oggi ministro della Pubblica amministrazione. "Questo - ha detto il magistrato - politicamente è comprensibile. Ma la modalità scelta (la cancellazione del nome, ndr) è contraria alla legge. Un intervento sulla lista può farlo solo la commissione elettorale e mai per ragioni di opportunità politica, ma solo per irregolarità nella procedura. La soluzione doveva essere ripetere la raccolta delle firme, anche se il tempo rimasto era poco. Così, invece, è stato alterato un atto". Il giudice ha però assolto Molinari perché "il fatto non sussiste".