Misure anti-Covid, la Camera approva la risoluzione della maggioranza

Intanto intorno a mezzogiorno ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri per estendere al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il Covid e approvare il nuovo decreto legge con le norme generali anti contagio.

Bonafede: "In Cdm misure cautela in più" "Nel Consiglio dei ministri andremo verso una proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e proveremo ad individuare misure di cautela in più". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, precisando che "siamo in un momento in cui stiamo gestendo questa situazione sanitaria meglio degli altri: non possiamo perdere questo vantaggio. Andiamo verso una maggiore estensione dell'uso della mascherina. Ma valuteremo insieme oggi cosa fare".