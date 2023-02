Mattarella promulga Milleproroghe con riserve: "E' diventato omnibus disomogeneo"

"Su norme balneari indispensabili nuove iniziative"

Mattarella nella lettera ha sottolineato - per quanto riguarda soprattutto i balneari - la necessità ineludibile di "ulteriori iniziative di governo e Parlamento" per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l'Ue, il Consiglio di Stato, enti locali. "Sarà infatti necessario assicurare l'applicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti - ha proseguito -, in conformità con il diritto dell'Unione, nonché garantire la certezza del diritto e l'uniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito".