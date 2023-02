Diritti tv per gli eventi sportivi, Milleproroghe: emendamento governo per soppressione norma Lotito

Lotito: "Ci spieghino il motivo"

Dopo lo stop arriva la reazione del senatore Lotito che afferma: "Ci dovranno spiegare il motivo, io non sono d'accordo visto che avevo presentato l'emendamento per attuarla". Il testo figura tra gli emendamenti depositati per l'aula al decreto e si propone di "sopprimere il comma 5-bis".