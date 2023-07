La migrazione deve essere legale

"Per alcuni anni in Italia abbiamo azzerato le quote di immigrazioni legali perché erano coperte illegalmente. Non è solidale dire a tutti 'entrate' e non occuparci di queste persone. Immaginiamo quote più alte del passato e che vengono aumentate con chi ha fatto percorsi formativi concordati e con accordi bilaterali", il "modo in cui l'Italia cerca di gestire il fenomeno migratorio conviene a tutti i Paesi europei", spiega Giorgia Meloni. "Fino a ieri non si poteva dire, perché si diceva che i confini non esistono, la migrazione invece va governata, separandola dalla questione profughi. Da una parte una cosa è garantire l'asilo, dall'altra la migrazione che deve essere legale, per dare condizioni di vita migliori", osserva il premier.