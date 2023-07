Roma, al via la prima “Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni”

A Roma nel primo pomeriggio i leader dei Paesi di partenza e di quelli d'arrivo si incontrano alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, l'evento organizzato dal governo italiano alla Farnesina per "avviare un percorso internazionale per attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l'Africa".

Il premier Meloni farà gli onori di casa. Presente anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.