Zaia: migranti in Veneto sono emergenza, raggiunto il limite

Per Luca Zaia in Veneto "i migranti sono un'emergenza".

"Dire che 9mila migranti rappresentano una gestione ordinaria per me è decisamente no - ha detto il presidente della Regione parlando delle persone ospitate nelle diverse strutture -. Poi non si dica in giro che il Veneto non è ospitale quando è riconosciuto a livello internazionale per il modello di integrazione".