Migranti, Viminale: più navi della Marina e della finanza a difesa dei porti

Il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha disposto "nuove misure contro l'immigrazione irregolare e per difendere i porti italiani". Tra le novità c'è anche l'incremento dei controlli per ridurre le partenze dei migranti (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali), e della presenza delle navi della Marina e della guardia di finanza per difendere i porti.