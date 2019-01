Migranti, sindaco Lampedusa: porto ancora aperto, noi dimenticati

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, non entra nel merito della polemica sul decreto Sicurezza, ma lancia un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Qui gli sbarchi proseguono, il nostro porto è ancora aperto così come parte dell'hotspot", afferma il primo cittadino. "La nostra isola è stata cancellata dall'agenda politica, non se ne parla più - ha sottolineato Martello -. Ho scritto a Salvini per un incontro ma non ho avuto risposta".