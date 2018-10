7 ottobre 2018 16:41 Migranti, Salvini: "Voli non autorizzati dallʼUe? Chiudiamo gli aeroporti" | Germania: "Nessun rimpatrio previsto" Il vicepremier risponde a Bruxelles e Berlino sulla questione degli immigrati rintracciati in Paesi europei diversi da quello del primo ingresso

"Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà alcun aeroporto disponibile". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dei migranti che vengono rintracciati in Paesi europei diversi da quello del primo ingresso. "Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti", ha aggiunto il vicepremier.

La replica di Berlino: "Nessun rimpatrio previsto" - "Nei prossimi giorni non è pianificato alcun volo per rimpatri in Italia". Lo ha detto il portavoce del ministero dell'Interno tedesco commentando le parole del vicepremier Matteo Salvini che ha annunciato la chiusura degli aeroporti italiani, nel caso in cui avvenissero dei rimpatri di migranti dalla Germania. Il ministero dell'Interno tedesco ha anche sottolineato di dare questa informazione "eccezionalmente", viste le "speculazioni" dei media italiani. "In genere non diamo informazioni prima dei voli di rimpatrio - dice il portavoce - informazioni concrete circa ad esempio il momento programmato per i rimpatri e/o sui Paesi coinvolti, comporterebbero la prevedibilità delle misure, mettendone a rischio la riuscita", conclude.