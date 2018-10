Migranti, Salvini: "Resta presidio fisso della polizia a Claviere"

"In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in seguito alla missione dei funzionari del Viminale a Claviere. "L'aria è cambiata - ha aggiunto -: noi, a differenza del Pd, proteggiamo le frontiere e non abbassiamo la testa".