Migranti, Piantedosi: "In 4 mesi scongiurati 21mila arrivi da Libia e Tunisia"

"Il governo, sin dal suo insediamento, ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all'immigrazione irregolare. Si tratta di un programma ambizioso che comporta azioni di lungo periodo che non possono essere giudicate dopo solo 4 mesi di impegno di questo governo, che pure qualche risultato tangibile su questo fronte ha cominciato a farlo intravedere".

In un'intervista a Il Giornale, il ministro dell'Interno ha spiegato infatti come "anche grazie alla nostra cooperazione, seppur in un quadro di arrivi numerosi, le autorità tunisine e libiche, dal primo novembre a oggi" abbiano "scongiurato l'arrivo, rispettivamente, di quasi 13mila e oltre 9mila migranti".

"Si tratta di un risultato importante - ha aggiunto Piantedosi - perché sono numeri che verrebbero aggiunti a quelli delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle nostre coste". Quanto al rischio di possibili infiltrazioni di estremisti tra i migranti, il ministro ritiene che "non bisogna fare allarmismi". "Le forze dell'ordine hanno dimostrato in molteplici occasioni di saper individuare le persone 'a rischio' al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, assoggettandole alle conseguenze di legge".