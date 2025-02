Sulla questione dei migranti il governo "è al lavoro per consentire la piena funzionalità e sviluppare le notevoli potenzialità di utilizzo delle strutture in Albania". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il progetto in Albania, ha aggiunto, "andrà avanti nella convinzione che il contrasto al business criminale legato all'immigrazione irregolare è prioritario per governare il fenomeno migratorio nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei".