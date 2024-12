I sostituti procuratori generali della prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno chiesto di sospendere i trattenimenti dei migranti nel Cpr di Gjader in Albania in attesa che la Corte di Giustizia Ue, il 25 febbraio del 2025, si pronunci in merito alla questione dei Paesi sicuri. All'udienza era presente l'Avvocatura Generale in rappresentanza del Viminale e della Questura di Roma che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi delle difese dei migranti.