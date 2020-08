Migranti, Musumeci replica al governo: competenza sanitaria è nostra

"Il governo vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, intervenga come non ha fatto in questi mesi". Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, commenta duramente la decisione dell'esecutivo di impugnare la sua ordinanza per la chiusura dei centri di accoglienza. "La Sicilia - attacca - difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. La tutela sanitaria è di nostra competenza".