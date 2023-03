Migranti, Meloni: "L'Ue affronti il tema partendo dalla lotta ai trafficanti"

"Il Patto di Stabilità tenga insieme la crescita"

In Europa "comincerà il dibattito sulle regole della governance nelle quali credo si debba tenere in considerazione anche le scelte che stiamo facendo per aiutare le nostre imprese", ha aggiunto Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Noi crediamo che le nuove regole sulla governance, e in particolare il Patto di stabilità e crescita, debbano tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra stabilità e crescita, che sono entrambi necessari".