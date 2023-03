Migranti, von der Leyen scrive alla Meloni: "Più coordinamento su attività Sar" | "Mezzo miliardo per i corridoi umanitari"

Sul tema migranti Ursula von der Leyen scrive una lettera al premier Giorgia Meloni, dopo il naufragio di Crotone.

"Per lavorare assieme per un approccio più coordinato nelle attività di Search and Rescue, la Commissione Ue ha rilanciato il gruppo di Contatto europeo come parte del Piano di azione per il Mediterraneo centrale. Il gruppo offre uno spazio per promuovere il coordinamento tra le autorità nazionali. Sono contenta del forte coinvolgimento dell'Italia", afferma la presidente della Commissione. "Provvederemo con almeno mezzo miliardo di euro nel finanziare nuovi insediamenti e corridoi umanitari da qui al 2025, offrendo supporto ad almeno 50mila persone", aggiunge. A stretto giro è arrivata la nota di Palazzo Chigi in cui si esprime "piena soddisfazione" per le parole indirizzate a Roma da parte della von der Leyen.