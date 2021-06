Migranti, Mattarella: Italia mai sottratta a salvataggio profughi

"La protezione della vita umana, il salvataggio dei profughi, il sostegno ai sofferenti nelle crisi umanitarie, l'accoglienza dei più vulnerabili, sono impegni cui la Repubblica Italiana, in collaborazione con l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali, non si è mai sottratta, anche nei tempi recenti segnati dalla pandemia". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondale del Rifugiato.