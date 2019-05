Migranti, Liguori: “Non sono problema, rischiamo scontri ogni volta che Salvini in piazza fa l’estremista del suo partito”

“I migranti sono una bazzecola, qui rischiamo gli scontri ogni volta che il ministro degli Interni indossa la felpa e va in piazza a fare l’estremista del suo partito, è una follia cui assistiamo per impotenza”.



Così il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta gli scontri al comizio di Matteo Salvini a Firenze. A “Stasera Italia” Liguori sottolinea il problema: “Invece di tranquillizzare gli animi e fare il suo mestiere, tenere il Paese in sicurezza, eccita e provoca i tafferugli”, spiega. “I poliziotti feriti nel 2018 erano 500, nei primi mesi del 2019 sono già 800 – sostiene ancora Liguori in studio –. Se la cifra è vera è agghiacciante, con questo ministro i poliziotti feriti aumentano”.