Migranti, Lamorgese a Salvini: non c'è invasione, svuotare i centri in Libia

"Non siamo di fronte ad alcuna invasione di migranti: basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese risponde al suo predecessore Salvini, aggiungendo: "Il governo è al lavoro per modificare i contenuti del Memorandum of understanding siglato con la Libia nel 2017. Occorre sostenere i rimpatri volontari assistiti e vanno svuotati i centri libici".