I tempi di navigazione dal punto di prelievo a quello di destinazione sono stimati in "circa 50 ore" nel documento del Ministero dell'Interno sulle "specifiche tecniche per un servizio di noleggio di una unità navale, con relativo equipaggio, per il trasporto di migranti soccorsi in mare". Viene indicata in "5/6 giorni" la durata di ogni operazione, compresi "il trasbordo dei migranti, l'attività di hub, il trasporto in Albania, le attività di sbarco e il rientro nell'area di operazioni".