Migranti, Fedriga (Lega): "Ipotesi muro con la Slovenia senza rispetto regole"

"Esiste l'ipotesi di barriere in alcuni tratti del confine con la Slovenia". Lo ha detto il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), precisando di essere pronto a chiedere anche "la sospensione del trattato di Schengen se non verranno rispettate le regole. Abbiamo fatto appello chiaro all'Europa perché Schengen sia rispettato anche con i presidi ai confini. Se le regole non si rispettano arrivano i muri".

Il presidente della Regione annuncia inoltre che "la prossima settimana inizieranno i controlli congiunti Italia-Slovenia". L'ipotesi che si sta valutando, continua il governatore, è un muro da 243 chilometri per tutelare i confini nazionali a est. "Se l'Europa non tutela i suoi confini - continua Fedriga - noi saremo costretti a fermare l'ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell'Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro, anche se le misure di vigilanza, grazie al nuovo piano del Viminale, stanno dando i loro frutti. Quello che so è che dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza".