Migranti, Fedriga: con Salvini valutiamo ipotesi barriere a confine

"Alzare barriere ai confini per fermare gli arrivi è un'ipotesi al vaglio". Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, spiegando che sulla questione ci sarà un confronto "con il ministro Salvini, per mettere in campo tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'immigrazione clandestina". L'ipotesi, ha aggiunto, "testimonia l'attenzione del Viminale per gli ingressi irregolari dal confine orientale" del Paese.