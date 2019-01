5 gennaio 2019 22:44 Migranti, Di Maio: "Se Malta non li fa sbarcare, non accoglieremo bimbi" Lʼappello di Fico ai Paesi europei: "Aiutateci" | Germania pronta ad accogliere una quota di migranti". Salvini: "Vergognoso silenzio da Ue"

"Chiedo all'Unione europea di dare l'input a Malta di far sbarcare i migranti a bordo delle navi Ong". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ricordando che "l'Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni". "Se Malta non li fa sbarcare - ha però affermato - noi non possiamo neanche prendere loro". "Perché l'Onu non interviene con Malta come ha fatto con l'Italia?", si è poi chiesto Di Maio.

"Tutta l'Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch non si ripeta più". E' l'appello del presidente della Camera Roberto Fico su Facebook, Roberto Fico, promovendo la proposta del vicepremier Luigi Di Maio di accogliere solo bimbi e donne. Fico ha sottolineato che quello lanciato da parte dell'Italia "è un segnale importante e ne sono contento. L'Italia però non deve essere lasciata sola". Una prima risposta agli appelli lanciati è arrivata dalla Germania che sarebbe disposta ad accogliere una parte dei 49 migranti della Sea Watch 3 e della Sea Eye, ma nel contesto di una distribuzione europea. Serve una "distribuzione bilanciata" per arrivare a una "veloce soluzione" della vicenda nel quadro della responsabilità e solidarietà europea, ha richiesto Berlino.



Secondo il presidente della Camera, "nessun Paese deve essere lasciato solo a gestire questioni complesse. Siamo - come europei - cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell'essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l’umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli".



"Se siamo solidali tutti assieme diventiamo più forti, e le responsabilità quando sono condivise non costituiscono più un peso per una comunità. Questo vale per qualsiasi tema da affrontare, incredibile quanto spesso ce ne dimentichiamo", ha concluso il presidente della Camera su Facebook.

Salvini: "Vergognoso il silenzio dell'Europa""Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce ancora una volta la sua posizione e definisce "vergognoso l'atteggiamento dell'Europa che tace. Evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo all'Italia. Non cediamo ai ricatti e alle menzogne".