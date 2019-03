Migranti, Conte: "No agli sbarchi indiscriminati del passato"

Sul tema dei migranti il governo ha "una chiara linea politica, secondo cui consentire sbarchi indiscriminati senza limiti non equivale a offrire accoglienza". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, parlando in Aula al Senato. "Diversi indirizzi politici sono stati espressi in passato, noi non possiamo che giudicarli insoddisfacenti", ha aggiunto. E sulla vicenda della nave Mare Jonio: "Come sempre garantiamo assistenza e diritti".