Migranti, Carfagna: emergenza c'è, governo non può ignorarla

"L'immigrazione è un fenomeno duraturo e non può essere affrontato con una logica emergenziale, ma adesso ci troviamo in una condizione eccezionale. Il governo non può invocare l'allarme per chiedere più poteri e poi non esercitarli". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Abbiamo chiuso per mesi i confini ai nostri connazionali residenti all'estero, non lasciamo che oggi si trasformino in un colabrodo".