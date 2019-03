Migranti, Boschi attacca la Lega: “Avete promesso 600mila rimpatri, ma ne avete fatti mille"

“Noi non abbiamo fatto false promesse in campagna elettorale". E' questa l'accusa di Maria Elena Boschi nei confronti del leghista, Nicola Molteni, durante la discussione a "Quarta Repubblica" sul tema dei migranti. “Avete promesso 600mila rimpatri, ne avete fatti quanti, un migliaio? - insiste la deputata dem che aggiunge – è inutile che ora dite che ci vuole tempo”. Interventi in Libia, porti chiusi ed espulsioni: il dibattito in studio non risparmia nessun aspetto della questione. “Voi avete speso 5 miliardi all’anno per accoglierli, noi li abbiamo tagliati”, ribatte Molteni.



La discussione si sposta dai migranti alle elezioni. “Il 4 marzo il Pd ha preso più voti della Lega - afferma la Boschi - noi non abbiamo fatto accordi per le poltrone e non abbiamo messo in discussione i nostri valori”, conclude l’ex braccio destro di Matteo Renzi.