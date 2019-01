5 gennaio 2019 14:41 Migranti, appello di Fico ai colleghi presidenti Ue per superare la crisi: "Non si lascia solo chi fugge dalla morte" "Bene lʼiniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, lʼEuropa non lasci sola lʼItalia", scrive su Facebook . Salvini: "Sbarchino a Malta"

"Tutta l'Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch e negli scorsi mesi con altre imbarcazioni nel mar Mediterraneo non si ripeta più". E' l'appello lanciato su Facebook dal presidente della Camera, Roberto Fico, che promuove la proposta del vicepremier Luigi Di Maio sull'accoglienza di donne e bambini: "E' un segnale importante e ne sono contento. L'Italia però non deve essere lasciata sola".

"Nessun Paese - scrive Fico - deve essere lasciato solo a gestire questioni complesse. Siamo - come europei - cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell'essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l’umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli".



"Per questo - aggiunge - rivolgo un appello a tutti i miei colleghi presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze: quando un Paese accoglie, dagli altri deve partire un sostegno concreto, ovvero un soccorso nell'esame delle domande di asilo e nell'accoglienza. Non possiamo permettere che vengano lasciati in condizioni inaccettabili degli esseri umani che fuggono da dolore, morte e sofferenza. La nostra civiltà si misura da questo".



"Se siamo solidali tutti assieme diventiamo più forti, e le responsabilità quando sono condivise non costituiscono più un peso per una comunità. Questo vale per qualsiasi tema da affrontare, incredibile quanto spesso ce ne dimentichiamo", sottolinea il presidente della Camera.

Salvini: "Vergognoso il silenzio dell'Europa""Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce ancora una volta la sua posizione e definisce "vergognoso l'atteggiamento dell'Europa che tace. Evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo all'Italia. Non cediamo ai ricatti e alle menzogne".