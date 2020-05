Migranti, Antonio Tajani: "Siamo contrari alla regolarizzazione"

Da maggioranza di governo e opposizione arriva un no alla regolarizzazione dei migranti. "Siamo contrari - dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani -, siamo invece per reintrodurre i voucher e far lavorare in agricoltura coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza". Contrario anche Vito Crimi: "Per sostenere l'agricoltura - dice il capo politico del M5s - dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato".