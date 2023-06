Mes, Schlein: "Il premier Meloni mette in imbarazzo l'Italia"

Sul Mes la segretaria dem Elly Schlein va all'attacco del premier Giorgia Meloni.

"Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che ratificare il Mes non vuol dire chiedere l'attivazione vuol dire essere un governo irresponsabile. E Meloni ci sta mettendo in imbarazzo anche rispetto agli altri interlocutori internazionali", afferma Schlein.