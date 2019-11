Mes, Salvini: "Conte ha firmato senza permesso? Si dimetta"

"Se hai firmato qualcosa che non avevi il permesso di firmare dimettiti e chiedi scusa perchè con i risparmi degli italiani non si scherza. Per questo ho convocato Conte lunedì". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a proposito del Mes , intervenendo a Portoferraio (Livorno) all'Isola d'Elba. "Lunedì non ci sarà alcuna battaglia, è una informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del Consiglio", ha affermato Conte .

L'ex ministro ha poi aggiunto che "il Mes ruba ai poveri per dare ai ricchi. Ruba i soldi ai risparmiatori italiani per finanziarie le banche tedesche. Sono i Paesi che stanno meglio che dovrebbero aiutare quelli che stanno peggio".

Sulla polemica è intervenuto anche Luigi Di Maio che, in diretta Facebook, ha spiegato che "il Mes, come tanti altri trattati, ha bisogno di molti miglioramenti. Non possiamo pensare di firmare al buio trattati come il Mes, che è solo una parte del pacchetto. Ci sono anche l'Unione bancaria e l'assicurazione sui depositi".

"Quando avremo letto tutto - ha continuano il ministro degli Esteri - potremo verificare se il pacchetto convenga all'Italia oppure no. Secondo me, è sano per l'Italia non accelerare in maniera incauta, ma difendere i propri interessi, aspettare la fine dei negoziati anche su tutti gli altri aspetti del pacchetto. C'è un negoziato in corso, è bene che proseguano con l'Italia torni protagonista. D'altra parte c'è stato un cambio di governo e la nuova maggioranza ancora non si è mai espressa".