Fondo salva-Stati, Conte: Salvini faccia esposto, lo querelo per calunnia

Dopo l'annuncio di Salvini di presentare un esposto contro Conte per la questione del Mes, il meccanismo europeo del fondo salva-Stati, non si è fatta attendere la risposta del premier. "Il primo momento utile è lunedì, come sempre sarò in Parlamento, in modo trasparente, a riferire tutte le circostanze. Salvini vada in procura a fare l'esposto, e io - spiega Conte - querelerò per calunnia".