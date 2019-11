Mes, Conte: "Il governo è saldo, lunedì spazziamo via le chiacchiere"

"Ogni volta, a ogni passaggio un po' delicato, si ragiona sempre del rischio del governo. Questo governo andrà avanti". Lo ha detto Giuseppe Conte, in relazione alle polemiche sul Mes. Il premier ha poi spiegato che la tenuta dell'esecutivo non è a rischio "perché il Paese ha tante urgenze, tanti problemi da risolvere". "Lunedì spazzerò via le chiacchiere", ha concluso.

Proprio sull'informativa in programma per il 2 dicembre Conte ha aggiunto: "Dovete avere un po' di pazienza, lunedì passerò in Parlamento e metteremo tutti i tasselli al loro posto e inizieremo a spazzare via tutte le fesserie che sono state dette, ne ho ascoltate tante. Sono molto paziente ma il momento in cui dovremo spazzare via le chiacchiere che sono state fatte, sarà lunedì".

Il premier ha quindi specificato che "ci confronteremo serenamente con il Parlamento come è giusto che sia, nel rispetto delle Istituzioni sovrane e dei cittadini. Ricordatevi sempre che se la politica anziché con la 'P' maiuscola si comporta con la 'P' minuscola, poi cala la fiducia nella classe dirigente, nella classe politica".

"Questo - ha concluso Conte - non riguarda solo la maggioranza ma anche le opposizioni. Alle opposizioni chiedo sempre di essere serie, dure anche aspre con il governo e con le forze di maggioranza, ma sempre di essere credibili. Quando ci sono menzogne queste fanno male a loro stesse e a tutta la politica, alla democrazia".

Domenica sera vertice a Palazzo Chigi con Conte Un vertice domenica all'ora di cena. Tra le otto e le nove, trapela, anche se i partiti di maggioranza convocati a Palazzo Chigi per sciogliere i nodi sul Mes non danno dettagli sull'orario della reunion. L'incontro si tiene alla vigilia delle comunicazioni del premier alle Camere.

M5s: "Approccio costruttivo,Pd cerchi intesa con noi" "Sul Mes nonostante la nostra contrarietà ai principi che caratterizzano quel fondo, il M5s sta cercando di avere un approccio costruttivo e volto a trovare una intesa. Consigliamo al Pd di lavorare con noi ad un punto di intesa. Tutti sanno che il Mes è modificabile ed emendabile.

Quindi mettiamoci al lavoro, miglioriamo la riforma e facciamoci rispettare in Europa". Così in una nota il M5s, che spiega: "A noi sembra che la credibilità come Stato l'abbiamo persa quando si firmava qualsiasi cosa per compiacere qualche euro-burocrate. Bene, quell'epoca è finita".