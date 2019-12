Mes, il Parlamento approva la risoluzione della maggioranza

Il Parlamento ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Conte in vista del prossimo Consiglio europeo, durante il quale si discuterà del Mes. Lo strappo di alcuni parlamentari M5s, che hanno votato insieme alla Lega, non ha compromesso la tenuta del governo. In Senato hanno votato a favore in 164, 122 i contrari e 2 gli astenuti. Alla Camera il testo è stato invece approvato con 291 voti a favore e 222 contrari.