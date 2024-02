Mes, Conte ritira l'istanza: Lorenzo Fontana scioglie il Giurì d'onore su Giorgia Meloni

Era stato istituito su richiesta del leader M5s per stabilire la fondatezza di quanto dichiarato dal premier sul Mes in Senato. Mulè: "Oltraggiata l'istituzione"

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sciolto il Giurì d'onore istituito su richiesta del leader M5s Giuseppe Conte per stabilire la fondatezza di quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni sul Mes in aula al Senato il 13 dicembre.

Tgcom24

Mulè: "E' stata oltraggiata l'istituzione del Giurì" "Se fossimo stati in un tribunale tutto quello che è successo sarebbe stato considerato un oltraggio alla Corte", ha detto il vicepresidente di Montecitorio, Giorgio Mulè, che era stato incaricato da Fontana di presiedere il Giurì d'onore chiesto da Conte. "Tutto quello che è stato detto riguardo al fatto che nel Giurì si fosse già arrivati al voto di una relazione è falso", ha assicurato.

"Falso che fossimo pronti a dar ragione a Meloni" "E' privo di ogni fondamento il passaggio in cui si dice che eravamo pronti a dare ragione alla Meloni - ha ribadito Mulè -. La maggioranza non ha concluso nulla perché nulla era stato ancora deciso. E' un fatto che l'unico voto registrato fino a ieri era l'unanimità. Non ho mai negato una relazione di minoranza".

In precedenza Mulè si era detto "sorpreso e amareggiato dalla decisione improvvisa degli onorevoli Vaccari e Zaratti di dimettersi. Mai e in nessuna occasione, mai e in nessuna forma, fin dalla prima seduta del 10 gennaio e per le successive sei, avevano manifestato alcuna lagnanza, sollevato alcuna protesta, presentato reclamo, palesato rimostranze rispetto all'organizzazione e all'evolversi dei lavori: al contrario, avevano sempre manifestato spirito collaborativo e istituzionale nell'assolvimento dell'incarico ricevuto".