Mes, Conte: "Valuteremo al termine del negoziato europeo" | Regionali, "no alleanza M5s-Pd sconfitta per tutti" 

"No alleanza Pd-M5s sconfitta per tutti" Conte ha parlato poi anche delle prossime elezioni. "Possibile non trovare un momento di sintesi agli appuntamenti regionali? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trova un modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure", ha detto sulle mancate alleanze tra i partiti di governo.

"La maggioranza è compatta" "La maggioranza è compatta, certo. Lavoriamo tutti i giorni, su vari fronti. Anche col decreto rilancio: è stato fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo offerto in conversione tre manovre di bilancio. Ringrazio tutti i parlamentari che hanno lavorato con grandissimo impegno: è stato un lavoraccio. Se volete misurare la maggioranza misuratela sul lavoro concreto che ha fatto, non sui titoli astratti dei giornali".

"Fi opposizione responsabile" "Forza Italia è la forza di opposizione che si sta distinguendo per un atteggiamento più costruttivo e anche più responsabile. Non vorrei offendere le altre forze di opposizione", ha quindi sottolineato il premier rispondendo alle domande dei giornalisti.