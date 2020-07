Conte scrive alle opposizioni, Berlusconi: "Disponibili al confronto"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera alle opposizioni per invitarle a un confronto sulle misure anti crisi. Lo confermano Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. "Forza Italia - si legge in una nota - è naturalmente, come sin dall’inizio della crisi, disponibile al confronto: parteciperà all’incontro insieme a Lega e Fdi e consegnerà al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese".