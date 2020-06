Berlusconi: "Pronta la nostra proposta a Conte, avvii collaborazione vera"

Lunedì "presenteremo le nostre proposte per il rilancio dell'economia al presidente Conte, ci auguriamo che questa volta ci ascolti e avvii con noi una collaborazione sostanziale e non formale". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando al Tg5. Sulle misure dell'Ue per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus, ha aggiunto: "Rischiamo di non avere i fondi europei per l'incapacità di questo governo".