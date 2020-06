Conte chiama le opposizioni, il centrodestra: "Siamo una coalizione, andremo uniti"

Il centrodestra è pronto ad accettare l' invito di Giuseppe Conte che, dopo la chiusura degli Stati generali e prima di articolare il programma per il rilancio del Paese, vuole ricucire con le opposizioni , portandole a sedersi al tavolo di Palazzo Chigi. Ma se il premier perferirebbe vederli uno ad uno per "evitare confusione e passerelle", il centrodestra risponde coeso: andremo insieme .

Forza Italia: "Andremo uniti come abbiamo sempre fatto" "Quando arriverà l'invito per il confronto a Palazzo Chigi, Forza Italia risponderà affermativamente. Andremo a presentare le nostre proposte uniti, insieme a Lega e Fratelli d'Italia, come abbiamo sempre fatto sinora", affermano fonti di Forza Italia.

Giorgia Meloni: "Non decide Conte, ci presenteremo tutti insieme" "Fino a prova contraria non è lui a decidere - ha fatto eco Giorgia Meloni -. Siamo una coalizione e ci presenteremo insieme, come è sempre stato. Anche il capo dello Stato quando riceve le forze politiche lascia a loro la scelta su come presentarsi, Conte invece tradisce ancora una volta la sua superbia".

"Ho sempre detto che non ci si doveva prestare ad una passerella da comprimari nel reality show di Conte. Poi, se il premier vuole incontrare i leader dell'opposizione nelle sedi istituzionali, si va. Se poi ci fa la cortesia di mandarci il documento del quale ci vuole parlare, magari...", ha quindi aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.

Lega: "Il governo convochi la coalizione"E infine anche la Lega si mostra sulla stessa lunghezza d'onda. "Conte annuncia di voler invitare il centrodestra separatamente? Il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo. Il governo convochi la coalizione. Se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme come avvenuto in passato", hanno spiegato fonti della Lega.