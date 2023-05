Meloni: "Il taglio del cuneo fiscale è meglio del salario minimo"

Per il premier Giorgia Meloni l'azione del governo, sul piano economico, deve concentrarsi sul taglio delle tasse sul lavoro.

"Abbiamo salari da fame, il problema dell'inflazione, si dice che bisogna immaginare un salario minimo legale e poi si dice anche che abbassare il cuneo fiscale e rafforzare le buste paga è inutile: sono cose che non stanno in piedi. È meglio tagliare il cuneo che fare il salario minimo legale, che è buono al livello filosofico, ma nella sua applicazione rischia di essere un boomerang", afferma il presidente del Consiglio, in collegamento con il Festival dell'economia di Trento.