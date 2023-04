30 aprile 2023 21:30

Giorgia Meloni: "Priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale: taglio del cuneo al 7%"

Il presidente del Consiglio in vista del Cdm per varare il decreto Lavoro: "Prenderemo provvedimenti utili in un giorno simbolico. Reddito di cittadinanza? Distinguiamo chio è in grado di lavorare e chi no"