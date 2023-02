Meloni: "Il Superbonus è costato 2mila euro a ogni italiano, truffe per 9 miliardi"

"Misura scritta male"

"Dal mio punto di vista" il Superbonus, prosegue, "l'ho detto e lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili" ma "la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere". "Il superbonus - chiarisce - aveva sostanzialmente due grandi errori: il primo era poter scaricare il 110% di quello che spendevi, perché se ovviamente a me rimborsano più di quello che spendo… non sarò tenuto a controllare quanto spendo, non mi interessa: tanto lo Stato rimborsa... Questo ovviamente ha prodotto una serie di risultati tra cui che i costi dei materiali sono lievitati in modo esorbitante e che la bolla piano piano si è gonfiata. E' la ragione per la quale il nostro governo è già intervenuto portando il bonus 110% al 90% perché è ovvio che se io devo mettere un 10% di quello che sto spendendo sarò più accorto, più attento a guardare quanto spendo e a guardare se per esempio i prezzi non siano in alcuni casi limitati senza motivo. Ma la seconda e più complessa questione riguarda il fatto che il Superbonus ideato dall'allora esecutivo giallorosso prevedeva la possibilità che il credito che io avevo quando facevo i lavori nei confronti dello Stato potesse essere cedibile, a una banca, a un intermediatore finanziario, un'impresa. Lo potevo cedere illimitatamente e all'inizio senza alcun controllo. Addirittura all'inizio non era possibile, su crediti ceduti anche dieci volte, risalire a chi avesse generato quel credito". "Ora è evidente - sottolinea il presidente del Consiglio - che un sistema del genere si presta un tantino alle truffe e si presta anche a creare una bolla che fa lievitare questo meccanismo".