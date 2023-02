Superbonus, Forza Italia: "Subito un tavolo per modificare il decreto" | Conte: "Il governo tradisce famiglie e imprese"

Le divisioni dopo che il Cdm ha dato il via libera al decreto che sospende la cessione dei crediti e lo sconto in fattura

Per Forza Italia bisogna avviare subito un tavolo coinvolgendo anche le categorie, evitare un voto di fiducia e studiare modifiche al decreto, che sospende la cessione dei crediti, che vadano nella direzione di "tutelare i meno abbienti" e "dare certezza alle imprese e ai condomini". Duro il commento del leader del M5s Giuseppe Conte che attacca: "Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese che contavano sulle ristrutturazioni, sui crediti d'imposta, sullo sconto in fattura, e soprattutto ammazza la nostra economia".

Forza Italia: "No alla fiducia, aprire un tavolo con le categorie di settore" Forza Italia sta già pensando a come intervenire per aggiustare il tiro, dopo il via libera al decreto sulla sospensione dei crediti e dello sconto in fattura in Consiglio dei ministri. Lo conferma il senatore Roberto Rosso che esclude che l'esecutivo possa mettere la fiducia sul testo. "Sono abbastanza sicuro che il governo e il ministro Giorgetti vogliano confrontarsi - spiega -. C'era una situazione spiacevole nei conti rispetto alla quale bisognava intervenire, ma sono certo che ci saranno spazi per modificarlo".

Conte: "Governo tradisce gli impegni presi in campagna elettorale" Ci va giù duro il leader pentastellato Giuseppe Conte, che sottolinea: "Il governo sta creando le premesse per un disastro economico e sociale tradendo tutti gli impegni presi in campagna elettorale. Ricordiamoci che col Superbonus abbiamo fatto il 6.7% di Pil nel 2021, abbiamo creato 900.000 posti di lavoro, tagliato un milione di tonnellate di Co2. E soprattutto è una misura che si è ampiamente ripagata con le imposte, con i contributi diretti al 70% nella casse dello Stato. Quando il governo parla di 'politica scellerata' cosa significa? Che il governo Draghi non ha tenuto i conti in ordine, e quindi ha fatto cinque decreti distribuendo 90 miliardi a famiglie per extragettito che non doveva distribuire per aiutare famiglie e imprese? Sono cose gravissime delle quali dovrà rispondere agli italiani".