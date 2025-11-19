Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo la polemica su Bignami

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata nella Capitale dopo un impegno a Mestre, ha raggiunto il Quirinale per un confronto con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto riferito, la riunione è stata calendarizzata in seguito a un contatto telefonico avvenuto nelle prime ore della giornata, durante il quale la premier ha proposto di definire la visita al Colle. L'incontro arriva poche ore dopo la polemica innescata da un comunicato del capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, il quale chiedeva spiegazioni su un possibile atteggiamento ostile da parte di un collaboratore di Mattarella, Francesco Saverio Garofani. A quella richiesta il Quirinale aveva duramente risposto e poche ore dopo Garofani aveva invece smentito quanto apparso sui giornali.