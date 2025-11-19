Il consigliere del Quirinale Garofani respinge l'ipotesi di un piano contro Meloni: "Solo chiacchiere tra amici, sono amareggiato"

Garofani racconta che il Presidente della Repubblica lo ha rassicurato subito dopo l’uscita dell’articolo: "È stato affettuosissimo, mi ha detto ‘stai sereno, non te la prendere'". Il consigliere afferma di essere "convinto di aver dimostrato con i fatti l'assoluto rispetto per le istituzioni, in tutti i ruoli che ho ricoperto" e ricorda che "da quando il presidente mi ha fatto l’onore di chiamarmi a collaborare con lui" è stato "sempre convintamente al suo servizio, al servizio dell'istituzione". Precisa inoltre di "non fare politica dal 2018" e di non essere "più iscritto" a un partito da quando è uscito dal Parlamento. Sottolinea infine che la sua "bussola" è la lealtà.